Juventus e Milan è corsa al secondo posto: il calendario a confronto e c'è ancora lo scontro diretto

Redazione CM

Prima la rincorsa, quindi il sorpasso di oggi, e ora? "Il secondo posto è uno stimolo per noi" aveva detto soltanto qualche settimana Massimiliano Allegri e a 10 giornate dalla fine di questa Serie A la seconda piazza in classifica è diventata obiettivo di grande sfida fra la Juventus e il Milan. Un duello partito da lontano, quando i bianconeri ancora stavano battagliando punto a punto con l'Inter per lo scudetto e con i rossoneri che stavano uscendo dal periodo negativo legato ai tantissimi infortuni subiti.



IL SORPASSO - Oggi con la vittoria del Milan per 1-0 sull'Empoli e con il successivo pareggio della Juventus per 2-2 contro l'Atalanta la classifica è cambiata. La chance del sorpasso i rossoneri l'avevano già sprecata qualche settimana fa, quando il ko per 4-2 col Monza, mentre la Juventus pareggiava 2-2 col Verona facevano riallontanare la Vecchia Signora. Oggi, però il secondo posto non è più di proprietà degli uomini di Allegri ed è passato di un punto in quelle di Pioli.



E ORA? - Il secondo posto non è solo questione di prestigio, ma può voler dire tanto anche a livello economico. Il premio in denaro cambia fra 2° e 3° piazzamento al termine del campionato, ma la seconda piazza porterebbe nelle casse del club che ci arriverà anche gli introiti della Supercoppa Italiana (se si opterà anche per la prossima stagione per il format a 4 squadre). La corsa nelle prossime 10 gare sarà quindi importantissima con i calendari di Milan e Juventus che presentano insidie e pericoli differenti. E non va dimenticato che nel weekend del 28 aprile ci sarà anche lo scontro diretto di ritorno da giocare allo Juventus Stadium. All'andata finì 1-0 per i bianconeri, anche questo sarà un fattore in caso di arrivo a pari punti.



Scorri per conoscere i due calendari a confronto, chi si assicurerà il secondo posto a fine anno?