Juvemania: Allegri e il discorso del re che non carica nessuno. Puntare al 2° posto è scontato e banale

Non del Re, ma di Allegri. Quello motivazionale, che dovrebbe servire a(Rabiot dixit).e che probabilmente è pure tardivo. Andava forse fatto, se non addirittura già dopo il pari interno con l'Empoli, determinato non solo dall'espulsione di Milik mache ogni tanto un esame di coscienza critico dovrebbe farselo pure lui.Il discorso é stato invece fatto 24 giorni dopo quel primo - e decisivo - stop in campionato, e nemmeno con toni e parole alla Al Pacino nel filmma in termini ben più moderati. In sintesi:Non bisogna adagiarsi perchè adesso, che non sono scontati. Dobbiamo onorarlo come si fa con un successo"., le stesse che Allegri è solito ripetere come una cantilena nelle conferenze stampa. Saranno riuscite a caricare a pallettoni i giocatori per domenica in vista del Frosinone, o avranno avuto l'effetto di una camomilla rilassante? Lo capiremo solo domenica prossima, nella gara allo stadium col Frosinone (altra pericolante, dopo Empoli- Udinese-Verona). Se però le italiane dovessero continuare ad aggiungere punti al ranking UEFA,Diciamo piuttosto che se l'obiettivo ero quello di ricaricare l'ambiente, ritrovando la giusta concentrazione all'interno del gruppo, poco ci azzecca il clima di festa di questi giorni alla Continassa, dopo appunto la lunga serie di risultati negativi: prima la festa al J Museum per le 406 panchine di Allegri, poi l'allenamento aperto a 500 tifosi.