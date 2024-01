Juventus e Napoli, altri due premi per Sudakov: la richiesta dello Shakhtar, sarà uomo mercato

Emanuele Tramacere

Georgiy Sudakov continua a stupire. Il centrocampista ucraino dello Shakhtar Donetsk continua a fare incetta di premi personali attirando incredibilmente su di sé l'attenzione e, di conseguenza, anche i club interessati a lui. Già la scorsa estate e anche in questa sessione invernale di calciomercato il suo nome è stato inserito fra i potenziali obiettivi fra gli altri anche di Juventus e Napoli, ma in vista della prossima sessione estiva diventerà inevitabilmente uno dei protagonisti assoluti.





MVP - Per la seconda stagione consecutiva Sudakov è stato premiato dalla Premier League ucraina come "giocatore dell'anno". Nonostante sia solo un classe 2002 è stato votato dai dirigenti del campionato come MVP di un'annata in cui ha guidato lo Shakhtar Donetsk alla conquista del 14° titolo della propria storia. 16 sono i gol realizzati in tutte le competizioni durante la stagione e questo renidmento, nonostante sia "solo" un centrocampista, lo ho portato ad essere eletto anche come "giocatore dell'anno dello Shakhtar" attraverso i voti dei tifosi.



MR. 40 MILIONI - Juventus e Napoli, come detto, hanno da tempo intrapreso rapporti con l'entourage del giocatore che però sta parlando al tempo stesso anche con Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco e soprattutto Liverpool, club che più di tutti è stato a un passo dal prenderlo nel finale della passata sessione chiusasi al 31 agosto. Lo Shakhtar ha fatto muro e sarà un osso duro anche in vista della prossima estate di mercato. La richiesta è di non meno di 40 milioni di euro, Juve e Napoli lo sanno, ma nel reparto centrale del campo hanno entrambe in programma un super colpo. Le prospettive di crescita di un talento di soli 21 anni sono enormi e anche per questo Giuntoli e De Laurentiis non molleranno la presa.