. Si spera che almeno nelle nostre mail non vengano a sbirciare e comunque siccome quasi sempre vuoi andare avanti e ogni intoppo risulta intollerabile, quando appare la privacy dici sempre sì. Dici sempre sì anche quando devi fare un account e alla fine arrivano sei, sette opzioni. Ti basta cliccare una volta su Barolo perché dopo poco, nella tua casella di posta, ti veda sfilare davanti l’intera schiera di vini piemontesi: il Dolcetto, la Barbera, il Barbaresco, il Gattinara... il Grignolino (quello di Liedholm) no, attualmente non gode di buona stampa ed è un peccato., bersagli di offertone e saldissimi, fortunatissimi vincitori d’uno smartphone o d’una batteria da cucina. Sicuramente gli algoritmi (diciamo così) fra un po’ ci diranno anche i nostri sogni o le nostre ossessioni, magari ci riveleranno i nostri segreti in anticipo. Di sicuro, oggi conoscono le nostre preferenze. Non necessariamente quelle dichiarate nelle scelte d’acquisto, ma anche le altre più subliminali. Insomma, nel mondo digitale lasciamo ogni volta tracce e segni di diverso tipo.Fino a poco tempo, fa la parola più “cliccata” era “sesso”, ora pare sia “casa”. Ma qui restiamo sempre nella scelta dell’interesse consapevole. Quando scegliamo una password invece ci avviciniamo di più a meccanismi associativi immediati, spesso nemmeno rispettando quelle avvertenze di sicurezza che vorrebbero sempre un carattere speciale, una maiuscola e un numero., forse anche perché è difficile da ricordare e ormai di parole chiave bisogna averne almeno una decina.In Italia, il calcio spicca anche nella mappa delle password digitali.E, per di più nelle prime dieci, le altre sono quasi tutte rappresentate da numeri, in sequenze piuttosto elementari (123456 oppure 123456789, 00000...). Juventus è la sesta parola più usata, dopo “qwerty” (al quinto posto, preceduta solo da numeri), Napoli la decima., perché non ce lo vediamo un tifoso dell’Inter utilizzare Juventus senza alcun epiteto, altrettanto uno della Roma col Napoli. Resta il mistero di Andrea, il nome o la persona più pensata, che arriva prima del Napoli, comunque dietro la Juventus.