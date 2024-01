Juventus, ecco chi è il prossimo colpo: in programma le visite per Pedro Felipe dal Palmeiras

Altro che ferma. La Juve in questo mercato di gennaio ha lavorato anche molto, in attesa di capire come e se aggiungere un tassello subito per il gruppo di Max Allegri oltre al colpo anticipato che ha portato Tiago Djalò dal Lille, sono stati tanti e importanti i giocatori di prospettiva acquistati sotto la gestione di Cristiano Giuntoli. Molto più che prenotato Vasilije Adzic, il 2006 del Buducnost Podgorica è praticamente preso. Aspetta solo il passaporto comunitario Francisco Barido per completare il passaggio in bianconero, il classe 2008 in fuga dal Boca Juniors comincerà dai pari età in Under 16 e Under 17. E negli ultimi giorni è stato definito tutto anche per un rinforzo immediato per la Next Gen di Massimo Brambilla: si tratta di Pedro Felipe, difensore centrale classe 2004 in arrivo dal Palmeiras, operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni più bonus, tra il gigante brasiliano (alto un metro e novanta) e la Juve rimangono solo le visite mediche di rito e le firme che dovrebbero avvenire tra lunedì e martedì.



CHI E' - Classe 2004, Pedro Felipe è un difensore brasiliano nato calcisticamente nel Vitoria passato poi al Palmeiras. Attualmente fa parte della formazione Under 20 dell'Academia oltre a essere stato a lungo sotto stretta osservazione dei tecnici delle selezioni giovanili brasiliane.