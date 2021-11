Un gigante per la Juventus. Denis Zakaria, padre congolese, madre sudanese, nazionale svizzero, è il nome che mette d’accordo tutti.. Perché quel contratto in scadenza a giugno con il Borussia Moengladbach non verrà rinnovato. La Roma si è mossa in anticipo ed è ancora in corsa,Con tutta probabilità il nuovo centrocampista per la Vecchia Signora arriverà dalla Germania e non dalla Francia.. Ecco che si fa avanti Zakaria, centrocampista rapido con i piedi e con la testa. Sogna il Barcellona maLa concorrenza è ampia ma non spaventa la Juve che su Zakaria è convinta di andare a dama.