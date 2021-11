Marcelo Brozovic è il faro del centrocampo nerazzurro, dai suoi piedi nascono tutte le migliori trame di gioco. Indispensabile sia per Conte che per Simone Inzaghi, il nazionale croato è diventato uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale.L’Inter da questo orecchio non pare sentire, più passano i giorni, più si ha la sensazione che la trattativa sia molto difficile.Ormai siamo al dentro o fuori, non ci sono soluzioni alternative per cercare di definire una situazione contrattuale che vede la scadenza nel prossimo mese di luglio. L’Inter aspetta di fissare un meeting con il papà di Brozovic, con la volontà precisa di cercare un accordo entro la fine dell’anno.Esattamente 500 mila in più rispetto all’attuale ingaggio di Marcelo che filtra da qualche giorno con Atletico Madrid e Psg. La prossima settimana è atteso un vis a vis tra l’entourage di Brozovic e Ausilio che, a questo punto, potrebbe diventare decisivo in un senso o nell’altro.