La Juve compra e vende sul mercato. Dopo gli arrivi di Perin, Emre Can e Cancelo, i dirigenti bianconeri lavorano anche in uscita. Buffon (PSG), Asamoah (Inter) e Lichtsteiner (Arsenal) si sono svincolati a parametro zero, Howedes è tornato allo Schalke per fine prestito. Mandragora va verso all'Udinese per 20 milioni di euro, mentre Pjaca si avvicina alla Fiorentina. Intanto il Chelsea alza a 40 milioni l'offerta per Rugani: pronto un contratto di 5 anni da 3,5 milioni netti a stagione. Il club inglese, sul punto di sostituire Conte con Sarri in panchina, sfida il Barcellona per Pjanic. Sempre secondo il Corriere dello Sport, per il regista bosniaco ex Roma i campioni d'Italia chiedono 100 milioni di euro: 80 milioni più bonus.



I POSSIBILI SOSTITUTI - In tal caso la Juventus cercherebbe di coronare il sogno di portare a Torino il centrocampista serbo della Lazio, Milinkovic-Savic, valutato 150 milioni dal presidente Lotito. Le alternative sono Kovacic (Real Madrid) e Rabiot (PSG). Discorso a parte per Golovin: il nazionale russo può fare pressione sul CSKA Mosca per essere ceduto alla Juve, con cui ha già trovato un accordo per un ingaggio di 3 milioni a stagione bonus compresi. In difesa al posto di Rugani è in arrivo l'olandese de Ligt dall'Ajax, se parte anche Benatia il primo obiettivo (preferito a Boateng e Savic) è l'uruguaiano Godin dell'Atletico Madrid, cercato anche dal Manchester United. Da dove può comunque arrivare Darmian, nonostante l'acquisto di Cancelo. Senza dimenticare l'interesse per l'attaccante francese Martial: subito o gratis tra un anno, quando scadrà il suo contratto.