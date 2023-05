La Juventus è sempre su Milinkovic–Savic. Allegri non si è mai tolto dalla testa l’idea di volerlo a Torino, e come scrive Il Messaggero, il calciatore accetterebbe di buongrado l’opzione bianconera, ma c’è da fare i conti con le richieste di Claudio Lotito. La Vecchia Signora punta a giocare a ribasso ed ha già allacciato i contatti con Mateja Kezman, agente del calciatore, convinto che il presidente biancoceleste possa abbassare le proprie richieste. L'idea dei bianconeri è di chiudere la trattativa a 25 milioni più bonus. Una proposta che fa storcere un po' il naso al patron dei laziali, il quale, contemporaneamente, sta già cercando diversi profili per sostituire il serbo.