L'attaccante della Juventus Arkadiusz Milik ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match esterno contro il Bologna: "Sicuramente non è un buon momento della Juve, ultimamente non siamo riusciti a vincere. Dobbiamo entrare in campo nel modo giusto per portare a casa i tre punti. Ultimamente non creiamo tanto, dobbiamo lavorare e sono momenti. Spero che oggi riusciamo a cambiare e soprattutto a vincere la partita. Adesso dobbiamo mettere da parte gli obiettivi individuali e pensare solo alla squadra. Lasciamo perdere il passato, quello che vogliamo dobbiamo guadagnarlo sul campo a partire da questa vittoria".