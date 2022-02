Sette punti dalla vetta attualmente occupata da Napoli e Milan, con la possibilità di una rimonta scudetto che fino a poche settimane fa sembrava impossibile. Dopo la vittoria sull'Empoli, la Juventus rilancia le proprie ambizioni sul titolo: i betting analyst hanno portato la quota a 10 volte la posta, offerta più che dimezzata rispetto a a quella di un mese fa.

Una risalita trascinata da Dusan Vlahovic, a segno all’esordio in campionato, in Champions League contro il Villarreal e autore della doppietta decisiva contro l’Empoli. Proprio le due reti messe a segno contro la formazione di Andreazzoli hanno permesso al serbo di salire a 20 reti in Serie A, superando Ciro Immobile e issandosi in testa alla classifica marcatori. Proprio per questo, riporta Agipronews, i bookie vedono l’attaccante bianconero favorito nella corsa al titolo di capocannoniere, in quota a 1,90 contro il 2,00 riservato all’attaccante laziale. Più lontani tutti gli altri contendenti, con Giovanni Simeone a 15, Tammy Abraham a quota 40, Lautaro Martinez a 50 e l’altro attaccante nerazzurro, Edin Dzeko, addirittura a 75 volte la posta.