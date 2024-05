Juventus, Elkann: 'Vincere aiuta a vincere, ora guardiamo al futuro con ottimismo'

Redazione CM

18 minuti fa

John Elkann ha parlato a Mediaset dopo la conquista della Coppa Italia da parte della Juventus, battendo in finale l’Atalanta.



Quanto è stato bello tornare a vincere?

"Bellissimo essere qui e vincere la Coppa Italia. Partita impegnativa, sono felice per i ragazzi giovani che sono alla Juve e che non hanno ancora mai vinto".



Un buon punto di partenza?

"Vincere aiuta a vincere, prendiamo questa sera come un bel momento per la Juventus e guardiamo al futuro con ottimismo e speranza. La Juve ha ottimi giovani, come ha dimostrato questa sera".