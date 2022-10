La Juventus, dopo la vittoria di misura ottenuta nel derby di sabato scorso contro il Torino, vuole centrare il secondo successo consecutivo per arrivare al meglio alla sfida di Champions contro il Benfica e non perdere punti dalla vetta della classifica. Contro un Empoli reduce dal primo successo interno dell’anno, le quote premiano gli uomini di Allegri offerti a 1,42 contro il 7 dei toscani. Nel mezzo il pari fissato a 4,50. Molto più equilibrio sul numero di gol del match: avanti l’Over 2.5 – come in tre delle cinque sfide giocate finora allo Stadium – a 1,76, sull’Under 2.5 fissato a 1,94. L’attacco della Juventus spera nella ritrovata vena realizzativa di Dusan Vlahovic, decisivo nel derby. La prima rete del match del serbo si gioca a 4 volte la posta, stessa quota di una doppietta. Occhio all’ex del match Marko Pjaca, dato come marcatore a 6.