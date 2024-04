Gatti è il simbolo della Juventus di Allegri: nessuno come lui in Europa

Al bando snobismi e rimembranze di un passato che, seppur vicino, sempre passato é.; che tocca il fondo ma è capace di rialzarsi. Che fatica tremendamente, ma sa – anche quando meno te lo aspetti -, tirare fuori gli occhi della tigre. Tutto questo è Federico Gatti, tutto questo è ladiche grazie al gol del suo difensore tira un bel sospiro di sollievo nell’ottica corsa alla prossima. Quello che Federicoha toccato nella partita di Reggio Emilia contro il, un autogol che presto è diventato virale sul web, lì dove gli errori non sono perdonati e si trasformano in meme; un autogol capace di scalfire animo e umore anche del più duro, ma non di Gatti. Da lì è ripartito – nonostante non siano mancati i passaggi a vuoto -, per riprendersi la Juve, convincere e convincersi di poter stare in questa squadra.e, a sorpresa, una risorsa in attacco.

– In quanto fotografia del momento, Federico Gatti rivela il buono ma anche il negativo di questa Juventus. Un gol per appendersi al petto la medaglia del primato europeo, ma è anche un gol decisivo per una Juventus che sì è sfortunata nelle reti annullate, ma che continua a faticare nella produzione offensiva e a trovare il gol con i suoi attaccanti e centrocampisti.