Juventus, Ferguson batte Koopmeiners: le scelte sul mercato

Lewis Ferguson batte Teun Koopmeiners. Lo scozzese segna il gol della vittoria per il Bologna contro l'Atalanta, sia all'andata, sia al ritorno in questo campionato. "Vendicando" la sconfitta in casa dell'anno scorso, decisa da una rete dell'olandese. I due centrocampisti si erano già trovati di fronte prima di venire a giocare in Italia, in una gara valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21. L'11 settembre 2018 la Scozia vince 2-1 in Olanda: Koopmeiners segna su punizione e Ferguson serve un assist a Fraser Hornby, autore della doppietta decisiva.



DA JUVE - Il duello si può riproporre sul prossimo mercato estivo, infatti entrambi (sotto contratto fino a giugno 2027) vengono monitorati con attenzione dalla Juventus. Cristiano Giuntoli ha da tempo un debole per Koopmeiners, già seguito ai tempi del Napoli. Ma il dirigente bianconero è rimasto favorevolmente impressionato anche da Ferguson, autore di una stagione strepitosa condita da 6 gol e 5 assist. Koopmeiners non è da meno, anzi è già in doppia cifra con 10 reti e 4 assist sfruttando anche il palcoscenico europeo. In comune hanno il doppio obiettivo di centrare la qualificazione in Champions League e di guadagnarsi la chiamata di una grande squadra. A oggi Ferguson è in vantaggio in classifica e Koopmeiners rappresenta la priorità per il mercato della Juventus, ma da qui a fine stagione le cose possono ancora cambiare.