Questa sera si ritroveranno, anche se nuovamente da avversari, due dei giocatori che negli ultimi tempi hanno fatto il bene e il male della Fiorentina. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, sbocciato in viola e passato poi alla Juventus, e Nikola Milenkovic muro difensivo e arma in pià della squadra di Vincenzo Italiano. Il primo chiama il secondo “fratello maggiore” e si capisce, sapendo che Nikola, nei primi mesi di Dusan alla Fiorentina, andava a vederlo giocare in Primavera. Due serbi a Firenze, facevano assieme gli esercizi di coppia in allenamento e si confrontavano in molte scelte di calcio e di vita. Una scelta di vita che li ha portati a vivere insieme gran parte degli anni vissuti a Firenze, e a instaurare un rapporto molto forte. Un’esempio è quanto successo nel 2020 durante il primo lockdown: i due, decisero di rispondere alla convocazione della nazionale serba nonostante il divieto della Asl, che non la prese benissimo. Loro due insieme sempre , nel bene e nel male. Insieme nel passato e chissà, forse nel futuro, considerando che la Juve cerca un giocatore con caratteristiche simili a quelle di Milenkovic.



Nella partita di andata per il numero 7 bianconero i palloni sono stati veramente pochi e il duello con l’amico Nikola è stato perso a tutti gli effetti ma stasera sicuramente sarà tutto diverso. DV7 avrà qualche pallone giocabile in più, anche se la Juve aspetterà volentieri la Fiorentina nella propria metà campo, forte del vantaggio del gol dell’andata: in caso di rete contro la propria ex squadra il serbo poi è pronto ad esultare, non è certo il tipo che si ferma davanti cose del genere. Tra poche ore il verdetto della sfida, non ci resta che aspettare quello che ci dirà il campo.