Juventus e Fiorentina si affrontano a San Siro nel posticipo serale domenicale della 31esima giornata della Serie A 2023/24 con calcio d'inizio a partire dalle ore 20.45 allo Stadium di Torino. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha scelto il signor Federico La Penna della sezione di Roma 1 per dirigere la gara.vi fornisce la moviola live di tutti gli episodi arbitrali più discussi della partita.

La PennaColarossi – Lo CicecroIv: FelicianiVar: Di PaoloAvar: DionisiMcKennie segna a tu per tu con Terracciano, ma immediatamente sale la bandierina dell'assistente. Il check var conferma la posizione di offside.Altro gol annullato alla Juventus. Prima Gatti colpisce la traversa a Terracciano battuto, sul tap in si fionda Vlahovic che tira e segna trovando però la deviazione di Bremer che è oltre ogni giocatore viola e quindi in fuorigioco. Giusto annullare.Altro calcio d'angolo altro gol della Juventus, questa volta il tap in di Gatti è valido, ma il var ha comunque controllato con un check le posizioni dato che Vlahovic era in fuorigioco, ma ininfluente.