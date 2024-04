Monza, le pagelle di CM: Djuric e Colpani non bastano

Monza-Napoli 2-4



Di Gregorio 5,5: con un passivo come quello odierno è inevitabilmente una giornata difficile per l'estremo difensore di casa: in 13' raccoglie la palla dal sacco in ben 4 occasioni. Sul poker partenopeo riesce anche a fare un miracolo su Di Lorenzo ma non può nulla sul sinistro di Raspadori. Controlla male nella prima frazione anche un retropassaggio che potrebbe costare caro, ma poi recupera prima in scivolata e poi con una respinta di mano.



Birindelli 5,5: fino ad inizio ripresa riesce a contenere Kvaratskhelia ma quando il Napoli cambia volto nella ripresa anche lui va in affanno ed affonda.

(22' st Kyriakopoulos: sv)

Izzo 5: letteralmente sovrastato in occasione del pari partenopeo. Sente il valore del derby personale e lo accusa in negativo. Alla fine annaspa sotto il poker degli avversari.Pablo Marì 6: si dimostra comunque leader della difesa biancorossa. Gestisce bene le folate dei partenopei nella prima frazione, poi accusa il colpo e crolla insieme ai compagni.Caldirola 5,5: attento in fase difensiva, finché gli tocca contenere Ngonge. Ma con l'ingresso di Politano le cose si complicano maledettamente.Akpa Akpro 5,5: bravo nei tackle per recuperare palla, sbroglia qualche situazione, ma non convince del tutto anche a causa di qualche imprecisione ed errore di troppo, non ultimo l'intervento in ritardo su Lobotka che gli costa il giallo.

(9' st Bondo 5,5: entra nella fase più calda e non riesce proprio ad invertire la rotta)

Gagliardini 5,5: ci prova su qualche inserimento su palla da fermo, ma senza fortuna. Regala comunque qualche certezza alla difesa biancorossa.

(22' st Carboni: sv)



Colpani 6,5: apertura perfetta sul gol. Protagonista nello sviluppo del gioco e nei cambi fascia, sa come far faticare i giocatori del Napoli. Nella ripresa entra anche nel tabellino dei marcatori con un sinistro piazzato sul palo lungo.



Mota 6: sfortunato il portoghese che poco prima della mezz'ora deve alzare bandiera bianca per un problema probabilmente alla caviglia. Riesce comunque a far vedere i suoi numeri saltando gli avversari, anche se spreca un buon servizio per Zerbin.

(26' pt Maldini 5: solo una conclusione masticata per il figlio d'arte. Gli riesce solo a sprazzi di far vedere la sua trasformazione rispetto all'amara esperienza di Empoli)

Zerbin 6,5: addomestica la sfera con classe a cercare l'inzuccata del compagno d'attacco in occasione dell'illusorio vantaggio biancorosso. Tempi giusti in fase di recupero. Da ex si fa rimpiangere con tanta corsa sulla fascia

(9' st Ciurria 5: entra anche lui nel momento peggiore e non riesce ad incidere minimamente)



Djuric 6,5: primo gol in maglia biancorossa al primo affondo dei brianzoli, stacco aereo prepotente e Meret beffato: un colpo di testa da attaccante di razza. Perno centrale dell'attacco brianzolo, regala sponde e fa salire la squadra.



All. Palladino 5,5: se fosse finita nel primo tempo, probabilmente avremmo lodato il tecnico ma la ripresa è da dimenticare anche per lui. Cambi non all'altezza e incapacità di contenere la reazione, comunque prevedibile, del Napoli.