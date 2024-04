Juventus-Fiorentina, le pagelle di CM: Szczesny per la Champions, Chiesa-Vlahovic bocciati. Gonzalez pericolo

: 1-0 (Gatti 21’): Vola su Nico Gonzalez, decisivo per la partita e per il momento Juve: Gli occhi della tigre si vedono dal primo minuto, per restare in tema di felini. Il gol è tempismo e nervi ed è fondamentale per la corsa Champions: Una prestazione che fa pensare: no, nel definirlo il migliore del mondo, Igor Tudor non si è allontanato di molto dalla realtà: Nella seconda parte di match Nico Gonzalez diventa un incubo, prima é decisamente più in palla: E’ la quota “qualcosa di diverso” della Juventus. Non dà punti di riferimento e manda in confusione la Viola

(Dal 75’sv): Tanta corsa, sempre nel verso giusto e con i tempi giusti. Ma anche diverse imprecisioni tecniche.: Schermo davanti la difesa. Di quelli con il tubo catodico, solidi e difficili da spostare. Certo, non brillano per estetica.: Sbagliare si può – e lui stasera ne sa qualcosa -, frenare la corsa a palla persa no.: Fa sempre una cosa, ma questa sera gli riesce. Palloni in mezzo a far tremare la retroguardia viola: erano mancati(Dal 59’: Non cambia passo e va in sofferenza dietro): Va bene lo strappo, va bene la fame, la voglia di sbloccarsi contro la ex squadra. Ma a volte basterebbe alzare la testa

(Dal 59’: Qualche sgasata e poco più): Copione visto e rivisto. Parte forte, sfortunato nel gol annullato, poi la voglia di far bene sovrasta la lucidità e nel finale colleziona errori pesanti(Dall'85' Kean sv): Modulo, uomini, atteggiamento. Non inventa nulla e riparte dalle certezze. Compresa quella che questa Juve non può fare a meno di abbassarsi e soffrire. A questo punto, consa solo vincere, anche di cortomuso.: Incolpevole sul gol di Gatti: Si gira e non può che osservare Bremer alto in cielo nell’azione che propizia il gol di Gatti. Fuori tempo e poco efficace

(Dall'83' Dodo sv): Tiene botta mentre tutto intorno scricchiola: Tanti errori a regalare il possesso ai bianconeri: Confuso dai continui scambi di posizione tra McKennie e Cambiaso: Detta i tempi senza mai alzare il ritmo, ma è in area che sbaglia: si perde Gatti nella ribattuta che porta all’1-0(Dal 45’: Maggiore ordine e ritmo rispetto a Mandragora, verticalizzazione che sono come coltelli caldi nel burro): Pepe alla manovra offensiva viola: Fa volare Szczesny, prova a tarpare le ali ai bianconeri. Il più pericoloso dei suoi

Parte in sordina, ma la posizione tra le linee si rivela fastidiosa ed obbliga Locatelli ad abbassarsi(Dal 60’: Mai davvero pericoloso): Non impensierisce la difesa bianconera, mai davvero in partita(Dal 60’: Dà peso e sostanza all’attacco viola): Finisce nella morsa di Bremer e Gatti senza sapere come uscirne(Dal 45’: Aumenta i giri del motore): Prima irriconoscibile, poi la sua Fiorentina si rivela nella seconda parte di match. E fa tremare tutto lo Stadium