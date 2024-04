Juventus, Kostic: 'Vogliamo la Champions, siamo pronti ma dobbiamo dimostrarlo in campo'

18 minuti fa



Filip Kostic, esterno della Juventus, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro la Fiorentina che è decisiva per i bianconeri sia per il percorso per accedere alla prossima Champions, sia per interrompere il periodo negativo che sta attraversando la squadra di Allegri.



SPINGERE - "Questa partita è importante per noi. Dobbiamo continuare a spingere in campionato".



FIORENTINA - "Oggi affrontiamo una squadra forte, che per me è la squadra più offensiva della Serie A. Hanno giocatori forti come Belotti, Milenkovic e Nico Gonzalez".



VOGLIAMO LA CHAMPIONS - "Ci servono i tre punti perchè ovviamente vogliamo la Champions League. Siamo pronti, dobbiamo dimostrarlo in campo e dare il cento per cento".