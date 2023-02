Il secondo big match della 22esima giornata di Serie A andrà in scena domenica 12 febbraio a partire dalle 18 quando all'Allianz Stadium si affronteranno Juventus e Fiorentina. A detta di Massimiliano Allegri e guardando la classifica si parla di un altro scontro salvezza, anche se a sorpresa sia per i bianconeri, penalizzati in classifica, sia per i viola di Vincenzo Italiano che, invece, si ritrovano impelagati in una situazione di classifica lontana dagli standard previsti a inizio stagione.



DOVE VEDERLA - Juve-Fioentina, calcio d'inizio alle 18 di domenica 12 febbraio al Via del Mare sarà trasmessa in tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Kostic; Chiesa, Vlahovic, Di Maria.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat; Gonzalez, Barak, Saponara; Jovic.