Allo Stadium va in scena l’altra semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina, un nuovo capitolo nella ormai centenaria rivalità tra i due club. I bianconeri partono dall’1 a 0 dell’andata e sembrano avere la strada in discesa verso la terza finale consecutiva della competizione, la vittoria bianconera è infatti a 1,85, si sale a 4,00 per il blitz della viola, il pareggio è a 3,75. Ancora più marcato il distacco per il passaggio turno, a 1,20 la Juventus, a 4,50 la Fiorentina. Occhi puntati sull’ex Vlahovic, il serbo è il primo indiziato a finire sul tabellino dei marcatori, a 2,50. Alle battute finali della sua avventura in bianconero, Dybala vuole aiutare la sua squadra nella conquista della finale, un suo gol è a 3,00. Tra gi uomini di Italiano, spiccano Piatek, a 4,00, e Cabral, a 4,50. La gara di andata è stata decisa da un autogol di Venuti, un’altra autorete si gioca a 9,00.