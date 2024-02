Juventus-Frosinone: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

aprono la domenica della 26esima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium, la Vecchia Signora cerca di tornare in carreggiata (dopo i due pareggi e le due sconfitte incassate negli ultimi 4 turni) per consolidare il 2° posto. Di contro, la formazione di Di Francesco non vuole farsi coinvolgere nella lotta per non retrocedere.Nei bianconeri è fuori causa Danilo per un infortunio alla caviglia, in difesa occasione per Alex Sandro nel terzetto con Gatti e Bremer. In porta Szczesny. Regista sarà Locatelli coadiuvato da McKennie e Rabiot, fasce occupate da Cambiaso e Kostic. Avanti duello Yildiz-Chiesa per partire dall'inizio in coppia con Vlahovic.Nei giallazzurri mister Di Francesco ha recuperato Zortea, Garritano e Ghedjemis, si accomoderanno in panchina. Arruolabile anche Romagnoli scontata la squalifica, vivo il ballottaggio con Monterisi per un posto al centro della difesa. In cabina di regia dovrebbe rivedersi Barrenechea con ai lati Mazzitelli e Gelli. Nel tridente cerca posto Harroui (insidiato da Reinier) per completare il reparto con Kaio Jorge e Soulè.Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Yildiz.Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Reinier.Il match del 26° turno di Serie A tra Juventus e Frosinone si giocherà domenica 25 febbraio 2024 alle 12.30. Sarà in diretta e in esclusiva su DAZN e Sky.