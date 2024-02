Juventus-Frosinone LIVE, le formazioni ufficiali: Allegri senza tridente, né Alcaraz. C'è Soulé, non Turati

Juventus-Frosinone è il lunch match domenicale della 26esima giornata di Serie A con calcio d'inizio all'Allianz Stadium di Torino a partire dalle 12.30. Una gara che, a differenza di quanto direbbero storia e monte ingaggi mette di fronte due squadre che stanno attraversando un momento identico di difficoltà stagionale.



Sia i bianconeri di Massimiliano Allegri che i gialloblu di Eusebio Di Francesco sono in serie negativa di risultati consecutivi, non vincono da 4 gare e sono stati risucchiati nelle zone calde della classifica per i rispettivi obiettivi ovvero Champions e salvezza. Questi tre punti saranno quindi fondamentali per chi li otterrà per uscire dalla crisi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Valeri, Okoli, Romagnoli; Lirola, Mazzitelli, Brescianini, Harroui, Zortea; Cheddira, Soulé.