Juventus, fumata grigia per il rinnovo di McKennie: ecco cosa filtra per il futuro

L’attuale stagione diallanon può essere considerata negativa. Weston ha giocato tanto e bene ( 32 presenze tra Coppa Italia e campionato) anche se è ancora alla ricerca del primo gol. La percezione disull’americano è quella di un centrocampista affidabile che potrebbe tornare utile anche nella prossima stagione alla squadra a prescindere dal futuro di Allegri, tecnico al quale lo statunitense è particolarmente legato.

Giuntoli deve far quadrare i conti della Juventus e non può concedersi errori o spese pazze. La proposta a McKennie è quella di prolungare di uno o due anni l’attuale contratto mantenendo la cifra attuale (2,5 milioni di euro ndr) dell’ingaggio.Con un contratto in scadenza nel 2025 per McKennie ci sono solo due strade per il futuro:Weston ha ricevuto delle proposte interessanti sia dalla MLS che dall’Arabia Saudita,