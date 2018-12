Medhi Benatia è sempre più scontento dello scarso minutaggio riservatogli da Allegri in questa stagione. Motivo per il quale sembra ormai giunta al capolinea la sua avventura in bianconero. Il difensore marocchino ha diverse offerte in Bundesliga, dove ha già giocato con la maglia del Bayern Monaco. Potrebbe tornare quindi in Germania, dove è rischiesto da Schalke04 e Borussia Dortmund.