Juventus, Gatti da record: nessuno come lui in Europa

40 minuti fa

Federico Gatti è un fattore assoluto per la Juventus e la sua stagione, fra alti e bassi, è sicuramente di grandissima crescita e di impatto anche in zona gol. Con la rete segnata alla Fiorentina e valida per il momentaneo 1-0, il difensore italiano ha toccato un piccolo ma importante record.



Nessuno fra i difensori centrali in tutti e 5 i top campionati d'Europa (Liga, Ligue 1, Bundesliga, Premier League e ovviamente Serie A) ha segnato tanti gol quanto lui in questa stagione sportiva. Lo riporta Opta.