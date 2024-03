Juventus-Genoa, le pagelle di CM: Chiesa e Vlahovic, uno peggio dell'altro

Redazione CM

Juventus-Genoa 0-0

Juventus



Szczesny 6,5: una grande parata su Bani in avvio.

Gatti 6,5: finisce per essere il giocatore più pericoloso e per di più su azione, evidente ci sia qualcosa che non vada nella Juve per quanto lui faccia ancora una volta il suo.

Bremer 6,5: tutte sue di testa.

Danilo 6: Vitinha riesce sempre a prendere posizione, il giallo è inevitabile.

Cambiaso 6,5: alla fine è ancora una volta il migliore della Juve o quasi, i palloni più pericolosi in mezzo li mette sempre lui (37' st Kean sv).

McKennie 5,5: questa volta gira a vuoto per quasi un'ora (14' st Rabiot 6: con lui in campo è comunque un'altra cosa).

Locatelli 5,5: taglia e cuce, non fa la differenza.

Miretti 5,5: ci prova e sbaglia, ci riprova e sbaglia ancora, però ci prova ed è uno dei pochi a farlo (33' st Weah sv)

Kostic 5: fa capire perché alla fine nell'ultimo periodo Allegri gli aveva sempre preferito Iling-Junior (14' st Iling-Junior 6,5: cambia marcia sulla sinistra, forse sarebbe servito anche prima, colpisce anche un palo).

Chiesa 4,5: nervoso, fuori partita (14' st Yildiz 6: la staffetta è annunciata, ma utilizzato così sta perdendo efficacia)

Vlahovic 4: sembra non abbia mai giocato con Chiesa, colpa di chi? E quando arriva la palla buona, se la divora. Frustrato, nervosissimo, se la prende con Giua protestando fino all'espulsione in pieno recupero.



All. Allegri 5: la Juve non vince più. Forse non ne ha più. Forse non lo segue più. Ma è solo questo? E perché?



Genoa



Martinez 6,5: senza sbavature, decisivo su Iling.

De Winter 6,5: in seconda battuta su Chiesa, pronto al passaggio a titolo definitivo al Genoa per 8 milioni più bonus, l'affare sembra rossoblù.

Bani 6,5: a trentun'anni si sta dimostrando uno dei centrali dal rendimento più alto del campionato (40' st Cittadini sv).

Vasquez 6,5: meglio centrale che esterno a tutta fascia.

Spence 6: quando viene puntato soffre un po', ma non molla mai.

Frendrup 6,5: corre per tutti a centrocampo (24' st Strootman 6: alza il livello di personalità nel finale.

Badelj 6,5: ci mette tutta l'esperienza che ha (40' st Bohinen sv).

Messias 6: tiene botta contro Cambiaso, prova a rendersi pericoloso appena può.

Gudmundsson 5: si perde un po' da trequartista puro dietro le due punte (24' st Malinoskyi 6. bestia nera della Juve ai tempi dell'Atalanta, non ha spazi per tentare di confermarsi tale).

Vitinha 6: manda in difficoltà Danilo, è il migliore là davanti.

Retegui 5: la butta sulla rissa fin dai primi minuti, non vince un duello (34' st Ankeye sv)



All. Gilardino 6,5: arriva a Torino e si difende usando tutte le punte che ha. Un punto bello pieno per lui dopo quello dell'andata