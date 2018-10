La sosta è alle spalle, è tempo di tornare al campionato con un obiettivo chiaro: riprendere la marcia e aumentare, almeno momentaneamente, il vantaggio sul Napoli. Laapre la nona giornata di Serie A e all'Allianz Stadium (ore 18) ospita ildi Juric: la squadra di Allegri vuole allungare la striscia di vittorie in campionato (raggiungendo quota 9 come già fatto dai bianconeri nel 2005/06 e dalla Roma nel 2013/14) e in tutte le competizioni (toccando quota 13 come la Juve tra il dicembre 2015 e il febbraio 2016).Gli ultimi dieci precedenti in Serie A tra il club torinese e i rossoblù non hanno visto pareggi: otto vittorie per la Juve e due per il Grifone. Genoa che si presenta alla sfida con un nuovo tencnico, Juric, dopo l'esonero di Ballardini: allontato dopo aver raccolto 12 punti nelle prime sette di questa Serie A, l’ultima volta che il Genoa era partito meglio era la stagione 2009/10 (13 punti).Sfida nelal sfida tra i bomber delle due squadre: da una parte(4 gol in 7 presenze, miglior partenza dai tempi del Bayern Monaco 2013/13) e, che al Genoa ha segnato 5 gol in altrettante sfide di campionato, inclusa la prima tripletta in Serie A; dall'altra, che con un gol diventerebbe il terzo giocatore nella storia della Serie A a segnare in tutte le prime otto partite stagionali di campionato disputate dalla sua squadra (Gabriel Batistuta e Ezio Pascutti).Fischio d'inizio alle 18, su Calciomercato.com la diretta di: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Ronaldo.: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Romulo, Bessa, Sandro, Lazovic; Kouamé, Piatek..