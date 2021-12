I bianconeri, che cercano un successo per superare la Roma, sono reduci dalla vittoria per 2-0 contro la Salernitana: in gol Dybala e Morata. Gli uomini di Shevchenko, alle prese con tanti indisponibili, hanno perso 3-0 l’ultimo match col Milan al Ferraris.I bianconeri hanno vinto 84 gare contro i 26 successi dei rossoblù, 28 i pareggi. Curiosità: la Juve ha vinto le ultime tre partite col Genoa in campionato con il risultato di 3-1. Nelle 54 gare giocate a Torino, il Genoa ha ottenuto solo due successi. L’ultima nel ’91 grazie alla rete decisiva di Tomas Skuhravy. Da allora 14 successi dei bianconeri e 4 pareggi.Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata: Sirigu; Biraschi, Vasquez, Bani; Ghiglione, Behrami, Badelj, Toure, Cambiaso; Ekuban, Bianchi