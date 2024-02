Juventus, Giuntoli: 'Rinnovo Allegri? Vuole restare e vogliamo tenerlo, ne parleremo. Alcaraz? Non serviva un titolare'

Redazione CM

Il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro il Frosinone parlando sia del futuro di Massimiliano Allegri che anche dell'operazione Alcaraz.



NIENTE CAMBI - "Il mister ha fatto 54 punti con lo staff e i ragazzi, è giusto proseguire su questa strada che ci ha portato risultati continuando a lavorare a testa bassa per arrivare all'obiettivo prefissato che è arrivare in Champions League".



OBIETTIVO CHAMPIONS - "Stagione positiva con l'accesso in Champions? Assolutamente sì, è il nostro obiettivo dall'inizio. Abbiamo sistemato e dobbiamo ancora sistemare i conti. La Juventus ha iniziato 3 anni fa un progetto con i giovani e c'è un incremento nei dati dei ragazzi fra i 20 e i 24 anni formati da noi. C'è un progetto di crescita, Allegri sta facendo un grandissimo lavoro prospettivo e noi siamo contenti di proseguirlo".



FUTURO ALLEGRI - "Il mister è contentissimo di restare alla Juventus e noi siamo contentissimi di lui e vogliamo tenerlo. A tempo debito ci siederemo con lui per programmare il futuro e discutere del nostro futuro insieme. A fine stagione? A tempo debito".



ALCARAZ - "Noi avevamo l'esigenza di inserire un ragazzo che non disturbasse il lavoro del gruppo di cui siamo molto contenti. La possibilità ci è capitata a poche ore dalla fine del mercato e non avevamo tempo di andare a negoziare il riscatto. A tempo debito avremo tempo di ridiscutere il riscatto".



PERCHE' ALCARAZ NON GIOCA - "Sappiamo delle sue qualità e siamo contenti. Quando si va a negoziare una long fee ci si tutela. Abbiamo fatto un'operazione light dal punto di vista economico. Non avevamo esigenza di inserire un titolare, ma un giovane con un progetto futuribile".