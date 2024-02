Juventus, Giuntoli: 'La sfida con l'Inter non decide niente, pensiamo a non perdere punti dalla quinta. Quando vedremo Djalò e Alcaraz...'

L’Head of Football della Juventus Cristiano Giuntoli ha preso la parola a DAZN per presentare l’attesissima sfida scudetto contro l’Inter di San Siro: "Questo Inter-Juve è un premio, il lavoro svolto dal mister coi ragazzi è straordinario, stasera si meritano di giocarla. Può essere una opportunità per non perdere punti dalla quinta. Sarò monotono, finché non abbiamo raggiunto il quarto posto saremo su questa linea".



OBIETTIVI - Il dirigente bianconero ha poi detto la sua sulle prospettive scudetto della squadra di Allegri, che ha una partita in più dell’Inter ma un punto in meno in classifica: "Sfida scudetto? Inter-Juventus è una grande partita a prescindere, stasera non si decide niente, mancano veramente tantissimi punti. E’ importante fare bene e vincere per la partita in sé, noi abbiamo ben chiari i nostri obiettivi. Non mi aspettavo di fare così bene subito, il mister e i ragazzi stanno facendo cose straordinarie. L'obiettivo è tornare in equilibrio finanziario e tecnico, ci vorrà un po’".



MERCATO - Infine Cristiano Giuntoli ha fatto un bilancio della finestra di mercato di gennaio appena andata in archivio, chiusasi con l’acquisto dal Lille del difensore Tiago Djalò e con l’arrivo in prestito dal Southampton del centrocampista argentino Carlos Alcaraz: "Non volevamo toccare certi equilibri, abbiamo colto opportunità con due ragazzi di valore e futuro. Sono appena arrivati, non so quando potranno dimostrare il loro valore, non abbiamo tutta sta fretta, li aspettiamo".