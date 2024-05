Bologna, concorrenza al Milan per Brassier. E può arrivare un ex Inter

Il Bologna torna a giocare in Europa 22 anni dopo l’ultima volta. E in virtù di una stagione straordinaria sotto la sapiente guida di Thiago Motta. Incredibile ma vero. Nei prossimi giorni il tecnico italo-brasiliano incontrerà il club per comunicargli la decisione di voler chiudere questo straordinario capitolo perché in parola con la Juventus. L’addio dell’allenatore non cambierà di un centimetro le strategie sul mercato di una proprietà ambiziosa e di un direttore dell’area tecnica, Giovanni Sartori, tra i più bravi e competenti a livello europeo.

Per un pilastro difensivo che potrebbe partire come Riccardo Calafiori, destinato alla Juventus, ce n’è un altro che piace molto che potrebbe giocarsi la Champions League con i rossoblu dopo averla conquisterà sul campo con il Brest. Si tratta di Lilian Brassier, centrale difensivo francese classe 1999, che tanto piace anche al Milan. Sartori lo ha osservato a più riprese dal vivo promuovendolo a pieni voti. La valutazione di circa 10 milioni è sicuramente alla portata per gli emiliani.

Per sfruttare al meglio l’opportunità Champions League serviranno anche dei giocatori esperti. Ecco perché il Bologna sta valutando il terzino mancino tedesco Robin Gosens. Fu proprio Sartori a scovare il classe 1994 dall’Heracles portandolo all’Atalanta e da lì i rapporti sono sempre stati ottimali e di stima reciproca. L’ingaggio da circa 3 milioni rappresenta un ostacolo significativo ma c’è la volontà di trattare già a partire dalla prossima settimana.