Juventus, Giuntoli prepara tre cessioni top per il colpo Koopmeiners: cifre e dettagli

per l’estate. Arrivare all’olandese non sarà una missione semplice per Giuntoli, l’Atalanta pretende una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Per il direttore sportivo bianconero l’unica via percorribile è quella di almeno 3 cessioni di peso per finanziare il grande colpo a centrocampo.Per Matias la Vecchia Signora parte da una valutazione di 40 milioni di euro ma potrebbe accontentarsi di poco meno, sui 35.: il centrocampista inglese piace tanto al Tottenham. Nei programmi di Giuntoli ci sarebbe anche la cessione di Kean per 25 milioni di euro ma tutto dipenderà dal finale di stagione dell’attaccante classe 2000 che ha bisogno di rilanciarsi per avere un mercato importante. Tre cessioni top per un unico obiettivo, la Juventus vuole Koopmeiners a tutti i costi.