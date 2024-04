Serie A, derby romano tra debuttanti: De Rossi in pole su Tudor. Juventus da '1' contro la Fiorentina

controsarà anche De Rossi contro Tudor, alla prima stracittadina capitolina, da allenatori, della propria carriera. I biancocelesti non perdono, né prendono reti da quattro derby, ma comanda la vittoria giallorossa, a 2,20 contro il 3,60 del segno «2». In mezzo il pareggio dato a 3,10. Visto la natura offensiva dei due tecnici, potrebbe finire la scia di No Goal, in ritardo a 1,90, sul Goal visto a 1,80. Per quanto riguarda i marcatori, Paulo Dybala cerca il primo centro in un derby, offerto a 3,30, mentre sale a 15 la doppietta di Ciro Immobile, reti che lo proietterebbero in testa alla classifica dei marcatori laziali nella storia del derby. La, tornata al successo in Coppa Italia, cerca i tre punti in casa contro la, battuta allo Stadium in 11 delle ultime 12 sfide di Serie A. Oltre le statistiche, anche le quote favoriscono i bianconeri, proposti a 1,83, sale a 3,40 il pareggio che a Torino manca dal 2010, con il segno «2» fissato a 4,60. Sono ben otto gli Under 2.5 consecutivi, con il nono in vantaggio a 1,70, sull'Over 2.5 dato a 2,05. Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, passati proprio dalla Fiorentina alla Juventus, cercano il primo centro da ex: avanti il serbo a 2,45 sull'attaccante azzurro visto in rete a 3,40 volte la posta. Lcerca punti scudetto nel posticipo di lunedì sera in casa dell'Udinese, avversario battuto in cinque delle ultime sei sfide in Serie A. Per gli esperti sarà ancora successo nerazzurro - già vincenti undici volte in campionato nel 2024 - a 1,50 contro il 6,50 del successo bianconero. Nel mezzo, a 4,20 il pari assente da oltre tre anni in Friuli. Sono ben 15 gol nelle ultime quattro sfide dirette, con l'Over 2.5, a 1,70, in pole sull'Under 2.5 fissato a 2,05. Per quanto riguarda il risultato esatto l'1-2 - come l'ultimo successo nerazzurro - paga 8 volte la posta, mentre il 3-1 dell'ultimo precedente è offerto a 41. Ilvede la quinta vittoria consecutiva, a 1,35, contro il Lecce (9), mentre cerca il riscatto il Napoli (1,85) contro il Monza (4). Non vogliono fermarsi, in chiave Champions Bologna, avanti a 1,90 in casa del Frosinone (3,90) e Atalanta (1,70) favorita contro il Cagliari (4,75). Cerca punti salvezza il Sassuolo (2,15) in casa del fanalino di coda Salernitana (3,25), partita da tripla fra Verona (2,75) e Genoa (2,80), con Nicola e il suo Empoli (3,50), a caccia punti - da ex - contro il Torino (2,20).