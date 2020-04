Achraf Hakimi, esterno del Borussia Dortmund che in estate dovrebbe tornare al Real Madrid, non sa cosa lo attende in futuro: "E' una cosa di cui si occupa il mio agente, io non ne sono molto informato. Di sicuro sarà un grande passo per la mia carriera", ha dichiarato a Cadena SER. Su di lui resta vigile la Juventus.