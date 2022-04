Il ritorno di Alessandro Del Piero allo Stadium dopo dieci anni di assenza ha riacceso la fantasia del popolo bianconero, che da anni spera in un ingresso in società dell’ex bandiera juventina. Alla luce delle ultime due stagioni non altezza del ciclo precedente, anche per i bookmaker potrebbe essere finalmente arrivata l’ora di una reunion tra l’uomo dei record e la Vecchia Signora, con il rientro nella dirigenza bianconera dato a 2,25; la quota sale invece a 10 nel caso che “Pinturicchio” entri nello staff tecnico della nazionale italiana. Con l’innesto di una figura come quella di Del Piero potrebbe mutare non solo l’assetto dirigenziale del club, ma anche lo staff tecnico con Massimiliano Allegri, alle prese con una stagione ben al di sotto delle aspettative, e non così più sicuro di restare a Torino Un addio del tecnico livornese, riporta Agipronews, paga 3,50 volte la posta.