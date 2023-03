Paul Pogba è arrivato tardi ieri in ritiro in casa Juventus. E così Massimiliano Allegri non ci è andato tenero: out dai convocati dalla sfida di stasera col Friburgo. Non ci sarà nemmeno Iling al pari di Milik e De Sciglio. Ecco la lista completa.



Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soule.