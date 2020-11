Come svelato da Sky Sport, Weston McKennie è stato scelto in una lista di centrocampisti anche più importanti perché ha due caratteristiche che i centrocampisti della Juve non avevano: interdizione e cambio di passo. È stato notato dagli scout e approvato da Andrea Pirlo. Anche per le condizioni per cui è arrivato, al momento si è rivelato un acquisto azzeccato.