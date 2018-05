La Juventus non perde tempo e si sta muovendo, con serietà e prontezza, per la prossima stagione. Definite le situazioni di Massimiliano Allegri, si va avanti insieme, e di Gigi Buffon, è addio, si porta avanti il mercato. E tra affari già fatti (Emre Can), affari a un passo (Darmian) semplici idee e suggestioni, ecco che rispunta fuori un nome per la difesa che Marotta e Paratici stanno seguendo da tempo: Alessio Romagnoli.



VIA BENATIA? - Medhi Benatia, difensore della Juventus, non ha dato certezze circa la sua permanenza, aprendo all'ipotesi Marsiglia, dove c'è il suo vecchio allenatore Rudi Garcia. E, come scrive il Corriere dello Sport, se dovesse partire l'ex Bayern Monaco, ecco che si andrebbe con forza sul classe '95 di proprietà del Milan. Italiano, giovane e già monitorato in passato, è più di una semplice idea per la Juve: contratto in scadenza nel 2020, con un Milan che attende le decisioni della Uefa, Romagnoli può diventare uno da sacrificare in estate sull'altare del bilancio. E la Juve osserva.