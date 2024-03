Juventus, idee chiare su Huijsen: tra mercato, Roma e ritorno alla base

In Europa League non ci sarà, per questioni di liste. Non è una novità, non è mai stato un problema. D'altronde l'avventura alla Roma per Dean Huijsen sta solo portando in evidenza tutti i pro. Che sono tanti. Sia per lui che per la Juventus. Sono questi, infatti, i mesi in cui si cercherà di delineare il futuro del difensore olandese che ha scelto di rappresentare la Spagna: nulla di definitivo ovviamente, tutto può cambiare in fretta ovunque, a Torino in particolar modo. Perché nessuno si può ritenere incedibile davanti a un'offerta ritenuta congrua, anche se la valutazione fatta può rendere complicato l'arrivo di una proposta irrinunciabile. Provando a fare ordine, la Juve in questa fase sembra intenzionata a riportare alla base Huijsen in attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore: più pronto e più consapevole, con una grande carriera davanti a sé, Huijsen a oggi fa parte del roster di difensori centrali della Juve che verrà. A meno che non arrivi un'offerta tale da far cambiare i piani al club bianconero, che nel frattempo ha provveduto a prolungare il contratto di Huijsen e a ribadire che per meno di 30-35 milioni non si siederanno nemmeno a parlare.



E LA ROMA? - E la Roma? Rinuncia così alla corsa per il gioiellino che sta aiutando a crescere così bene? No, affatto. Anche se le condizioni imposte dalla Juve per partecipare a questa lunga volata sono complicate da sostenere per il club giallorosso. Che un tentativo, anche importante, sta provando a pianificarlo con la sponda dell'entourage del giocatore. Un altro giro di giostra a Roma, infatti, lo farebbe volentieri per quanto nelle prossime settimane potrebbe anche vedersi ridurre gli spazi a disposizione considerando il recupero di Chris Smalling e il rientro in pianta stabile di Evan N'Dicka. E il piano della Roma resta sempre lo stesso, provare a convincere la Juve con la benedizione pure di Daniele De Rossi a concedere almeno un'altra stagione in prestito Huijsen, a condizioni ben diverse a livello economico rispetto a quelle attuali ma pur sempre senza chiedere o garantire opzioni di riscatto. Partita in corso dunque. Anche se la Juve ha le idee chiare.