Juventus, come sta Rabiot e cosa filtra in vista del Genoa

Arrivano aggiornamenti dalla Continassa. L'allenamento del mercoledì in casa Juve ha visto buone notizie per la squadra di Allegri.



PRESENTI E ASSENTI - Perin si è allenato in campo coi portieri, Rabiot invece ha fatto allenamento differenziato in campo e domani dovrebbe fare parte dell'allenamento con la squadra. Anche giovedì i bianconeri si alleneranno al mattino.



COME STA RABIOT - Rabiot insomma è pronto al rientro in campo. Il centrocampista francese ha saltato le ultime due partite per una lussazione alla falange del primo dito del piede destro rimediata nella sfida casalinga contro il Frosinone ma domani dovrebbe lavorare almeno parzialmente con la squadra. Filtra dunque ottimismo sulla possibilità di vederlo di nuovo a disposizione per il match di domenica contro il Genoa.