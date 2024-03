Quando torna Rabiot nella Juventus

La Juventus prepara la gara con l'Atalanta con l'emergenza a centrocampo: oltre al solito Fagioli, tra gli indisponibili ci sono anche Alcaraz e Rabiot fuori per infortunio; l'unico sorriso è il recupero di McKennie, come anticipato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Il centrocampista francese salterà così la partita in programma domani alle 18 all'Allianz Stadium, ma dovrebbe tornare a disposizione per la prossima settimana quando i bianconeri ospiteranno il Genoa nella sfida di domenica 17 marzo alle 12.30.



L'INFORTUNIO DI RABIOT - A confermare il ritorno di Rabiot è l'allenatore della Juventus, che ha fatto un punto sugli infortunati parlando così del centrocampista francese: "Dovrebbe tornare la prossima settimana". Il condizionale è d'obbligo, ma se non dovessero esserci nuovi problemi fisici il giocatore sarà in campo nella sfida col Genoa. Rabiot sta recuperando da una lussazione a un dito di un piede subita in occasione del match contro il Frosinone del 25 febbraio scorso, e in questi giorni ha svolto solo lavoro in palestra.



LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS - Senza Rabiot e Alcaraz, a centrocampo Allegri dovrebbe schierare dal primo minuto il recupero McKennie come mezz'ala insieme a Miretti, in regia il solito Locatelli; gli esterni dovrebbero essere Cambiaso e Kostic che è in vantaggio su Iling. Davanti non c'è Vlahovic squalificato, si va verso la coppia Milik-Chiesa con Yildiz che scalpita per provare a prendere un posto. Gatti, Bremer, Danilo dovrebbe essere il terzetto difensivo.