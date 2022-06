Il via alle danze è fissato tra un mese, quando inizierà ufficialmente la sessione estiva del calciomercato, ma Sergeje Luisgravitano già in orbitanelle quote dei bookmaker. L'attenzione degli analisti è puntata particolarmente sul centrocampista della Lazio, che secondo le indiscrezioni preferirebbe i bianconeri a Manchester United e Paris Saint Germain. La partenza dai biancocelesti, con la Juve in agguato, sembra in ogni caso vicina, visto l'1,72 offerto. Nel mirino, in questo caso a un'offerta più alta, rimane anche l'attaccante colombiano dell'Atalanta, la cui partenza da Bergamo si gioca a 3,25. Per due nomi caldi in entrata, arriva invece una conferma per, uno dei leader bianconeri del futuro secondo Massimiliano Allegri. Un punto di vista condiviso anche in quota, con i bookie che blindano l'olandese alla Juve a quota 1,13.