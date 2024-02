Juventus, Rabiot e McKennie saltano Napoli: gli esiti degli esami

La Juventus perde i centrocampisti Adrien Rabiot e Weston McKennie almeno per la prossima trasferta di campionato a Napoli, in calendario domenica sera.



GLI ESAMI - Gli accertamenti di questa mattina hanno confermato la lussazione al dito del piede destro per il francese e la lussazione alla spalla sinistra per lo statunitense. Le condizioni dei due calciatori saranno rivalutate nelle prossime settimane.



GLI INFORTUNI - Entrambi si sono infortunati ieri durante la partita vinta 3-2 allo Stadium di Torino contro il Frosinone. Rabiot si è fermato in occasione dell'azione che ha portato al gol del momentaneo 1-2 segnato da Brescianini ed è stato sostituito al 29' da Alcaraz. McKennie si è immolato nel finale per rimediare a una palla persa da lui stesso ed è uscito al minuto 87 lasciando il posto a Iling-Junior sul risultato parziale di 2-2, dopo la doppietta di Vlahovic nel primo tempo e prima del gol-vittoria di Rugani nel recupero.