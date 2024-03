Juventus, il centro di Vinovo cambia nome

Da oggi il, sede degli allenamenti delle Juventus Women, delle Giovanili e della Next Gen,, nell'ambito della partnership già esistente fra la società bianconera e il gruppo assicurativo-finanziario.Lo rende noto lo stesso club bianconero in una nota: "Questo luogo così importante per il nostro passato e soprattutto per il nostro presente e per il nostro futuro,. Continua dunque il forte legame con Allianz, che dal 2017 è anche il Naming del nostro stadio, l'Allianz Stadium, e dal 2020 è brand presente sul retro delle maglie della Prima Squadra Femminile".

Ricordiamo che, invece, per quanto riguarda il main sponsor della maglia bianconera,e la Juventus è al lavoro per trovare un nuovo sponsor al quale legare i propri colori per le prossime stagioni.