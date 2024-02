Juventus, il futuro tra Champions e Mondiale per club: in ballo oltre 70 milioni

Gabriele Stragapede

La Juventus attende di scoprire se parteciperà al Mondiale per Club 2025, che si disputerà l’estate dell’anno prossimo negli Stati Uniti. In particolar modo, l’attenzione della società bianconera è puntata in direzione di due appuntamenti: il 5 e il 12 marzo, infatti, Lazio e Napoli affronteranno il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, giocandosi le proprie chances di proseguire la propria avventura europea. I biancocelesti affronteranno il Bayern Monaco all’Allianz Arena, mentre gli uomini di Calzona se la vedranno con il Barcellona. Fondamentale conoscere i risultati delle due sfide, visto che le due squadre sono gli ultimi ostacoli che separano la Juventus dalla qualificazione al Mondiale per Club 2025.



LA SITUAZIONE - Al momento, la squadra di Sarri non rappresenta una minaccia diretta poiché nel ranking, che assegna gli ultimi otto posti europei, è distanziata di 12 punti dalla Juventus. I biancocelesti dovrebbero (a quota 35 punti) raggiungere la finale vincendo tutte le partite per superare la squadra di Allegri; in caso di vittoria in Coppa, potrebbero permettersi anche alcuni pareggi nel percorso, anche se si tratta di un'ipotesi difficile da realizzare. Il vero confronto per ottenere il passaggio e unirsi all'Inter, già qualificata, è tra Juventus e Napoli. I bianconeri, non partecipando alla Champions 2023-24, l'ultima stagione considerata per il ranking, non possono aumentare i loro punti. D'altro canto, i partenopei, grazie al pareggio contro il Barcellona, hanno conquistato un punto e si sono avvicinati a soli 5 punti dalla Juventus, portandosi a 47 punti contro i 42 della squadra di Allegri. Il Napoli ha bisogno di almeno altri due successi per sopravanzare la Vecchia Signora nel ranking UEFA sulle ultime quattro stagioni di Champions League, unica competizione utile per stabilire le qualificate al nuovo torneo.



IPOTESI GUADAGNI – In questo momento, dunque, la Juventus staccherebbe il pass per il Mondiale per Club 2025. La società bianconera potrebbe guadagnare circa 50 milioni di euro per la partecipazione alla competizione, arrivando a un totale di 100 in caso di vittoria finale. Prevedibili, inoltre, anche gli introiti provenienti dalla partecipazione alla prossima edizione della Champions League che, a partire dall’annata 2024-25, vedrà il suo format mutare sostanzialmente: 36 squadre totali, 8 gare da disputare contro avversari differenti. La Juventus si sta avvicinando a grandi passi alla qualificazione e grazie alle prime indiscrezioni possiamo valutare quali potrebbero essere gli incassi del club piemontese.



INCASSI CHAMPIONS -

Qualificazione: 20 milioni di euro

Gara vinta nel gruppo: da 2.1 a 2.8 milioni

Gara pareggiata nel gruppo: da 0.7 a 0.9 milioni

Accesso agli ottavi: 11 milioni

Accesso ai quarti: 12.5 milioni

Accesso in semifinale: 15 milioni;

Accesso alla finale: 20 milioni

Vittoria della Champions League: 25 milioni



In totale quindi, chi vincerà la Champions League 2024/2025 potrebbe incassare fino a 155 milioni di euro al netto della quota market pool e del ranking storico. Il sistema è qui molto complesso. La componente più consistente somma la posizione nel market pool nazionale (che viene assegnato ai singoli club) con quella nei risultati degli ultimi cinque anni (individuali). Sono 36 quote come i club: il migliore prende 37 milioni, l’ultimo uno. La seconda componente, meno ricca, considera i risultati degli ultimi dieci anni: il migliore, naturalmente il Real Madrid, prenderà una decina di milioni, l’ultimo neanche 300mila euro. Difficile dunque fare una stima esatta, ma, con le sole qualificazioni a Champions League e Mondiale per Club. la Juventus andrebbe incassare almeno 70 milioni di euro.