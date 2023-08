La ricerca di un nuovo difensore da parte del Genoa porta dritto dritto verso la Torino bianconera.



Tra i nomi scritti sul taccuino degli uomini mercato rossoblù, intenzionati a regalare a mister Gilardino un'ultima pedina per il proprio reparto arretrato, compaiono infatti quelli di due giovani tesserati della Juventus. Il primo è quello di Koni De Winter, il secondo corrisponde al neoarrivato Facundo Gonzalez.



Due operazioni alternative una all'altra, per giunta con modalità differenti. Il 21enne belga arriverebbe infatti a titolo definitivo e, anche per questo motivo, rappresenta la prima scelta dei rossoblù; il 20enne uruguagio, appena prelevato dal Valencia e campione del mondo Under 20 con il genoano Alan Matturro, passerebbe invece in Liguria solo in prestito.



Su entrambi, ad ogni modo, la concorrenza non manca.