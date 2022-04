Filippo Ranocchia all’ultimo minuto regala una gioia incredibile al Vicenza. Il centrocampista di proprietà della Juventus ha realizzato il gol vittoria contro il Lecce all’ultimo respiro. Non poteva scegliere momento migliore per trovare il suo primo gol in serie B. Dopo i due assist contro il Como, ora il gol vittoria: Ranocchia trascina il Vicenza.