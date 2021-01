È unaquella che solitamente si presenta ilalla porta della, che quest'anno più che mai spera che nella calza non ci sia del carbone. Domani, in una sfida che potrà dire molto sulle, nonostante da una parte e dall'altra sia stato detto che non sarà decisiva.. Considerando tutte le competizioni, la Vecchia Signora ha finora collezionato, iniziando da quella disputata nel 1927 a Cento per la Coppa Italia, rimasta nei ricordi dei tifosi per l'incredibile 15 a 0 finale; altra goleada 22 anni dopo in Serie A contro il Padova, con la Juventus a segno per 6 volte, mentre nel 1935 il match con il Palermo finì a reti inviolate.Da allora gli incroci in campionato del 6 gennaio hanno opposto i bianconeri di Torino adi blasone: Roma, Napoli, Fiorentina, Sampdoria, Parma (affrontata per ben tre volte) e Inter, quest'ultima sconfitta nel 1952 e nel 1974 prima del pareggio nel posticipo serale del 2015 con reti di Tevez e Icardi.Insi registrano la netta vittoria del 2016 contro ilfirmata Dybala, Bonucci e Zaza, lo 0-1 adel 2018 con gol di Bernardeschi e infine - bypassato un 2019 senza partite nei primi giorni di gennaio dopo l'esperimento del boxing day - uncondito dalla prima (e finora unica)in Serie Ae da un timbro di Higuain valido per il raddoppio.Uno solo ilnel giorno dell'Epifania: risale alla stagione 1998-1999 e la partita terminò 1 a 1. Quell'anno i rossoneri vinsero lo scudetto.